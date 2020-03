Le 5 mars l'université et la recherche s'arrêtent !

En réponse à l’appel à « l’arrêt de l’université et de la recherche » lancé par la Coordination nationale des facs et laboratoires en lutte, OpenEdition se mobilise pour la journée du 5 mars 2020.

Les personnels d'OpenEdition s’opposent au projet de réforme des retraites et à la loi française de programmation pluriannuelle de la recherche en préparation. Ils refusent la logique de précarisation dans laquelle ces politiques s’inscrivent.

Ils expriment leur attachement à une politique de recherche exigeante, démocratique et de qualité pour les communautés de recherche et d’enseignement supérieur mais aussi pour l’ensemble de la société, ainsi qu’à des politiques publiques défendant la justice sociale.

Afin de participer aux débats et réflexions dont cette journée de mobilisation sera l’occasion, nous partageons ici une sélection des contenus publiés sur OpenEdition portant sur les thématiques des retraites, des conditions de travail à l’université, de la résistance et de la précarité.

***

Following the call for the “Higher education and research stop” day in France launched by the national coordination of universities and research laboratories on strike, OpenEdition is mobilised for 5 March 2020

The employees of OpenEdition are opposed to the French pension reform plan and the French multi-annual research programming plan in preparation. They refuse the logic of precariousness in which these policies are embedded.

They express their commitment in favour of a demanding, democratic and high-quality research policy for the Research and Higher education community as well as for public policies defending social justice for the whole society.

In order to participate in the debates that will be held during this day of mobilisation, we are sharing here a selection of the contents published on OpenEdition about pensions, working conditions in universities, resistance and precariousness.